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Более 110 рейсов задержаны и отменены в столичных аэропортах

Михаил Алимов

Город
Более 110 рейсов задержаны и отменены в столичных аэропортах
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задерживаются или отменены 114 рейсов. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове 57 рейсов отменены и шесть задерживаются.

В Домодедове отменили 19 рейсов и еще два задерживаются, а в Шереметьеве 22 отмененных и восемь задержанных самолетов.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Накануне в пресс-службе аэропорта Шереметьево заявили, что авиагавань работает в штатном режиме. До этого некоторые СМИ заявили, что информация о рейсах на 3 марта перестала загружаться на сайте аэропорта Шереметьево.

Пассажиропоток столичных аэропортов Шереметьево, Домодедово и Внуково вырос на 46,7 процента в январе 2022 года. Так, общий пассажиропоток в прошлом месяце составил 5,7 миллиона человек. Более того, уровень перевозок международными рейсами вырос в 3,2 раза и составил 1,7 миллиона пассажиров, а внутренними рейсами — на 18,6 процента (почти 4 миллиона человек).

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