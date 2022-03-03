«Скулит уже год»: Макеева обвинила бывшую жену Малькова в нежелании работать

Фото: Youtube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Российская актриса Анастасия Макеева обвинила бывшую жену своего мужа Романа Малькова в нахлебничестве.

Многие считают Макееву разлучницей: Мальков ушел к ней, оставив в Словении свою бывшую супругу и четырех детей. Сама актриса не считает себя виноватой. Она заявила, что не собирается обеспечивать деньгами оставленную в Европе женщину.

— А вы думали, я буду заботиться о безработной иммигрантке, что скулит уже год и работать не хочет? У меня есть кому помочь, кто действительно нуждается. Сидите и захлебываетесь собственной желчью, — написала Макеева в своем Telegram-канале, фотографию чата опубликовав в Instagram.

28 января российская актриса ответила на обвинения блогера Антона S в мошенничестве. Все началось того, что Макеева начала изучать квантовую психологию. После двухнедельного курса от профессионала в этой области Инны Тлиашиновой Макеева тоже начала консультировать людей. По ее словам, бесплатно. Однако Антон S утверждает, что за беседу с матерью ребенка, у которого из-за онкологии ампутировали половину ноги, артистка взяла 60 тысяч рублей.