«Обливает меня грязью»: Макеева ответила на обвинения в заработке на матери ребенка с раком

Фото: Youtube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Актриса Анастасия Макеева ответила на обвинения блогера Антона S в мошенничестве.

Напомним, что актриса начала изучать квантовую психологию. После двухнедельного курса от профессионала в этой области Инны Тлиашиновой Макеева тоже начала консультировать людей. По ее словам, бесплатно.

Однако Антон S утверждает, что за беседу с матерью ребенка, у которого из-за онкологии ампутировали половину ноги, артистка взяла 60 тысяч рублей.

— Я предложила Антону выйти со мной в прямой эфир в интернете, готова была ответить на все его вопросы и обвинения. Он сначала согласился, но в эфир так и не вышел. Сейчас обливает меня грязью, публикуя видео, где много матерных слов. Это травля в чистом виде! — передает слова Макеевой «Собеседник».

Антон S объяснил свое отсутствие в эфире так: проспал. Актриса от такого поведения находится в шоке. Более того, она продолжает отбиваться от нападок блогера и публики и уверяет, что не взяла и копейки с матери больного ребенка. Она подчеркнула, что мать осталась довольна разговором и сейчас ищет для мальчика врачей.

27 января стал известен размер заработка Анастасии Макеевой.