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Столичная прокуратура предостерегла горожан от участия в несогласованных акциях

Елена Самойлова

Происшествия
Столичная прокуратура предостерегла горожан от участия в несогласованных акциях
Фото: Вечерняя Москва

Столичная прокуратура предостерегает жителей Москвы от участия в несогласованных публичных мероприятиях и напоминает об ответственности за данное нарушение, предусмотренное законодательством РФ.

— В сети «Интернет», в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию в публичном мероприятиях в центре г. Москвы, — говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что указанные мероприятия не согласованы с органами исполнительной власти города в должном порядке.

Также в ведомстве напомнили, что участие в подобных акциях влечет за собой установленную российским законодательством ответственность.

До этого аналогичное заявление сделало столичное МВД. В ведомстве добавили, что лицам, призывающим к участию в незаконных мероприятиях, уже вынесены предостережения.

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