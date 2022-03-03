Столичная прокуратура предостерегла горожан от участия в несогласованных акциях

Фото: Вечерняя Москва

Столичная прокуратура предостерегает жителей Москвы от участия в несогласованных публичных мероприятиях и напоминает об ответственности за данное нарушение, предусмотренное законодательством РФ.

— В сети «Интернет», в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию в публичном мероприятиях в центре г. Москвы, — говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что указанные мероприятия не согласованы с органами исполнительной власти города в должном порядке.

Также в ведомстве напомнили, что участие в подобных акциях влечет за собой установленную российским законодательством ответственность.

До этого аналогичное заявление сделало столичное МВД. В ведомстве добавили, что лицам, призывающим к участию в незаконных мероприятиях, уже вынесены предостережения.