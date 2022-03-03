Городской огород и оранжерея появятся в столичном районе Чертаново Центральное

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Днепропетровская улица Карта всех событий

На месте старых гаражей в столичном районе Чертаново Центральное возведут рекреационный центр с городским огородом, яблоневым садом и спортивными площадками. Он станет частью природно-исторического парка «Битцевский лес».

— Вместо старых гаражей вдоль улицы Днепропетровской появится новый рекреационный центр — экологичное озелененное место для отдыха и экопросвещения. Там создадут городской огород. Все, кто любит работу на земле и хочет ее самостоятельно возделывать, смогут высаживать овощные или декоративные культуры и ухаживать за садом, — рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.

По его словам, грядки на огороде строго организуют и поделят между желающими. Это поможет горожанам без дачного участка приобщиться к природе и получить собственный урожай.

Старый яблоневый сад обновят, проложат дорожки, обустроят места для пикников. Рядом разместят оранжерею с удобно расположенным кафе. В центре будут проводить экскурсии и экопросветительские лекции на базе оранжереи.

Также там появится современная площадка для занятия активными видами спорта. Всю прилегающую территорию благоустроят и озеленят, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков заявил, что в столице до конца 2022 года благоустроят более 2,3 тысячи дворов. Также все территории дополнительно озеленят и по желанию жильцов близлежащих домов сделают места для выгула питомцев.