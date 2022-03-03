Нищета и кровопролитие: стали известны самые страшные предсказания Ванги на 2022 год

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Болгарская ясновидящая Ванга умерла в 1996 году. Однако до своей смерти она успела оставить много предсказаний, а самые страшные из них должны сбыться и уже сбываются в «году двоек» — 2022. Провидица обещала миру мародерство, войны и нищету.

Ванга завещала, что в текущем году люди перестанут быть похожими сами на себя: они будут заниматься мародерством и грабежом, драться за еду, а вид человеческой крови не только не испугает людей, но и, может, обрадует. Личная выгода в 2022-м, согласно мнению провидицы, будет стоить выше человеческой жизни.

Ванга, к счастью, уверена — мир спасет бескорыстность, и очень скоро.

— Алчность должна исчезнуть как можно скорее, это очень страшное качество, которое может погубить светлое будущее. Будущее принадлежит хорошим людям, которые будут жить в таком прекрасном мире, который нам сейчас даже представить трудно, — передает предсказание Ванги «МИР 24».

Если же человечество не сможет отказаться от денег, то миллионы людей будут обречены на гибель, а кризис продлится долгие годы.

Кроме того, Ванга предрекала в нынешнем году аномальную жару и засуху. По словам пророчицы, во многих городах будет нехватка воды, а сложнее всего придется бедным странам, там, помимо засухи, наступит голод.