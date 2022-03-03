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Мужчина выращивал коноплю в домике в Подмосковье

Елена Самойлова

Происшествия
Мужчина выращивал коноплю в домике в Подмосковье
Фото: МВД РФ / Москва

Полиция задержала двух молодых людей в возрасте 27 и 29 лет, выращивающих коноплю на участке в Подмосковье. Об этом Вечерней Москве сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в четверг, 3 марта.

По ее словам, горшки с растениями, предметы для культивирования и удобрения, а также емкости с растительной массой были обнаружены в хозяйственной постройке в деревне Астренево (Лотошинский район Московской области — прим. «ВМ»), принадлежавшей одному из злоумышленников.

После проведенной экспертизы выяснилось, что изъятое растительное вещество является наркотическим средством – коноплей, общей массой более 500 граммов.

Видео: ГУ МВД России по Москве

— Изъятые растения также направлены на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — добавила Петрова.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Задержанные пояснили, что выращивали и хранили растения для собственного употребления.

1 марта столичные полицейские изъяли из незаконного оборота около трех килограммов наркотиков.

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