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Православная церковь 4 марта чтит память апостолов Архипа и Филимона, а ещё равноапостольной мученицы Апфии. В народном календаре дата получила названия: Архипов день; Архип и Филимон; Филя вешний.

В этот народный праздник пекли хлеб-каравай, которым угощали не только родственников и близких людей, но ещё и нищих и сирот. С давних пор хлеб олицетворял собой достаток и солнце. Чтобы в будущем не настигла бедность, его надо было полностью съесть.

Крошки, оставшиеся от хлеба, бросали птицам — Божьим посланникам. Но делали это особым способом: крошки перебрасывали через плечо за спину. Верили, бросишь хлеб-соль назад, по осени будешь с хлебом.

В этот день было принято наготавливать много блюд для членов семьи. Каждая хозяйка старалась угодить всем своим домочадцам и приготовить как можно больше вкусных угощений. Считалось, что если хозяйка сумеет угодить каждому члену семьи и гостю, то семья целый год будет жить в достатке, и беды обойдут их стороной.

Приметы погоды:

Снежные заносы в этот день указывают на то, что трава будет поздняя.

Солнечный день — к плодородному году.

Пошел сильный дождь — ждите оттепель.

На улице первый гром — ждите теплое лето.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что съесть 4 марта, чтобы не настигла бедность

Именины отмечают: Богдан, Федот, Дмитрий, Евгений, Никита, Макар, Максим, Федор, Архип.