Археолог Дарвилл: Стоунхендж предназначен для отсчета времени

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Стоунхендж использовался в качестве календаря. К такому выводу пришел профессор Тимоти Дарвилл из Борнмутского университета в ходе своего исследования.

Дарвилл утверждает, что Стоунхендж работал по такому же принципу, как и в Древнем Египте. Изначально в постройку входило 30 каменных блоков, однако сейчас их осталось только 17. Число 30 соответствует количеству дней в месяце. Стоунхендж был рассчитан на 365,25 дня в году.

Механизм работы до сих пор не изучен до конца. Археолог уверен, что пять центральных камней в композиции указывают на празднование середины зимы, а самый высокий блок в Стоунхендже обозначает восход солнца в день зимнего солнцестояния. Сходства в календарях Египта и Британии связаны с тем, что данная система исчисления пришла в регион либо из Африки, либо из Средиземноморья, передает журнал Antiquity.

До этого археологи обнаружили у Стоунхенджа древние захоронения, а также загадочный предмет цилиндрической формы. Уточняется, что ученые нашли две могилы возрастом около 4,5 тысячи лет. В них были захоронены девушка и младенец.