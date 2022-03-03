Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ушастые совы и соколы-дербники вернулись в Подмосковье раньше срока

Ирина Игнатенко

Общество
Ушастые совы и соколы-дербники вернулись в Подмосковье раньше срока
Фото: Pexels

Птицы стали возвращаться в Подмосковье после зимовки в теплых краях. Первыми из тех, кого увидели и сфотографировали орнитологи на территории проектируемого парка «Журавлиный край» под Талдомом, стали ушастые совы. Ночные птицы появились в населенных пунктах Дмитровка и Айбутово.

— Сначала услышали их крик, токование и специфическое хлопанье крыльями, а днем увидели во всей красе, нам удалось зафиксировать момент их прилета, это большая редкость, — сообщила научный руководитель заказника «Журавлиная родина» Ольга Гринченко в комментарии порталу «Подмосковье сегодня».

Обычно ушастые совы прилетают в регион в марте. Зимуют эти птицы на территории Крыма.

В Константиновской пойме под Талдомом орнитологи заметили соколов-дербников. Эта птица занесена в Красную книгу Подмосковья, поскольку численность этих хищников падает с каждым годом. Эти птицы обычно прилетают в Подмосковье в апреле.

Среди аномальных фактов ранней весны орнитологи назвали отсутствие на севере региона грачей. Обычно они — первые предвестники весны.

Ранее пять видов дятлов обнаружили в пойме реки Алешинки.

Читайте также:
Подмосковье Птицы Зима
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Бомба равнодушия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Все мнения
О проекте