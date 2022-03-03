Ушастые совы и соколы-дербники вернулись в Подмосковье раньше срока

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Птицы стали возвращаться в Подмосковье после зимовки в теплых краях. Первыми из тех, кого увидели и сфотографировали орнитологи на территории проектируемого парка «Журавлиный край» под Талдомом, стали ушастые совы. Ночные птицы появились в населенных пунктах Дмитровка и Айбутово.

— Сначала услышали их крик, токование и специфическое хлопанье крыльями, а днем увидели во всей красе, нам удалось зафиксировать момент их прилета, это большая редкость, — сообщила научный руководитель заказника «Журавлиная родина» Ольга Гринченко в комментарии порталу «Подмосковье сегодня».

Обычно ушастые совы прилетают в регион в марте. Зимуют эти птицы на территории Крыма.

В Константиновской пойме под Талдомом орнитологи заметили соколов-дербников. Эта птица занесена в Красную книгу Подмосковья, поскольку численность этих хищников падает с каждым годом. Эти птицы обычно прилетают в Подмосковье в апреле.

Среди аномальных фактов ранней весны орнитологи назвали отсутствие на севере региона грачей. Обычно они — первые предвестники весны.

Ранее пять видов дятлов обнаружили в пойме реки Алешинки.