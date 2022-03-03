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Лжеэлектрики украли у пенсионера в Москве почти полмиллиона рублей

Георгий Соланович

Происшествия
Лжеэлектрики украли у пенсионера в Москве почти полмиллиона рублей
Фото: Пресс-служба Госдумы
Россия, Москва, улица Маресьева Карта всех событий

Сотрудники полиции Москвы задержали троих грабителей, подозреваемых в краже у пенсионера 490 тысяч рублей. Об этом в четверг, 3 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

В пресс-службе уточнили, что двое грабителей представились электриками и так вошли в квартиру к пенсионеру. Они толкнули пострадавшего на пол и похитили из тумбочки большую сумму денег. Третий злоумышленник все это время следил за обстановкой снаружи. После происшествия все преступники скрылись.

Правоохранители вскоре задержали подозреваемых в возрасте от 24 до 43 лет в жилом доме на улице Маресьева. По факту произошедшего было заведено уголовное дело по статье «Грабеж». Все предполагаемые преступники находятся под стражей, передает сайт «МВД Медиа».

Видео: Сайт МВД Медиа

2 марта двое мужчин избили прохожего, украв у него телефон и деньги, после отказа вызвать для них такси. Злоумышленники подошли к прохожему, который ночью возвращался домой, и попросили вызвать им такси. После отказа они стали провоцировать мужчину на словесный конфликт, преследуя его.

Затем незнакомцы нанесли прохожему удары по голове, похитили у него мобильный телефон с наушниками, десять тысяч рублей и скрылись с места происшествия. Общая сумма ущерба составила 70 тысяч рублей.

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