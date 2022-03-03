Диетолог Гинзбург развеял миф о пользе детокса и разгрузочных дней

Вода с лимоном / Фото: https://pixabay.com

Разгрузочные дни и детоксы никак не улучшают состояние здоровья и не влияют на снижение избыточного веса. Об этом «Вечерней Москве» сообщил врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

По его словам, на сегодняшний день нет ни одного научного подтверждения того, что детокс, употребляемый в виде смузи или чайных напитков, как-либо способствует очищению организма от токсинов и похудению:

— Врачи не разделяют мнения о том, что детокс способен вывести из желудка токсины или улучшить память и скорректировать фигуру. Нет систематизированных или научных данных о том, что процедура, описываемая как детокс, дала хоть какой-нибудь положительный эффект. Организм имеет специальную систему самоочищения и большинство токсинов, которые образовываются в организме естественным путем, выводятся благодаря этим внутренним ресурсам.

Если происходит сбой в организме, то нужно уже медикаментозное лечение и консультация врача, но точно не употребление детокса. По словам Гинзбурга, использование этого метода — это всего лишь удачный маркетинговый ход, который заставил многих любителей здорового образа жизни повестись на рекламу и приобрести предлагаемый продукт.

Более того, эксперт отметил, что в отдельных случаях данная процедура может быть даже вредной:

— Люди, у которых имеются гастриты или язвы, другие заболевания желудочно-кишечного тракта, при использовании детоксов могут обострить свое состояние.

Это же касается разгрузочных дней. Гинзбург отметил, что их используют для снижения веса, но далеко не каждый организм готов к такому стрессу:

— Идея такая: в процессе разгрузочного дня организм, столкнувшись с воздержанием от пищи, запускает систему расщепления жиров. И если периодически использовать этот метод, то можно быстро сбросить лишний вес. Это не совсем так! Чтобы избавиться от ненужных килограммов, можно избрать и более щадящий способ. К тому же разгрузочные дни не должны нарушать функции общей системы организма. Очень часто бывает так, что вместо того чтобы похудеть, человек получает обратный эффект. Он может сорваться и у него может перестать соблюдать разгрузочный режим.

Кроме того, эта методика способна вызвать голодные обмороки, обострение сосудистых и желудочных заболеваний:

— Может произойти резкое понижение артериального давления, и человек может почувствовать головные боли. Но стоит сказать, что есть люди, которые после разгрузочных дней чувствуют некую легкость, у них даже улучшается сон. Однако с медицинской точки зрения это никак не доказано.

Диетолог порекомендовал перед «любыми испытаниями над организмом» проконсультироваться в обязательном порядке с врачом.