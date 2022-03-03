В Москве нашли подпольный цех по производству алкоголя

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Россия, Москва, Юго-Западный административный округ, район Южное Бутово Карта всех событий

Сотрудники полиции нашли подпольный цех по производству алкоголя в столичном районе Южное Бутово. Об этом в четверг, 3 марта, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— В ходе осмотра помещений обнаружена полуавтоматическая линия, три полимерные емкости объемом 10 кубометров каждая, 700 литров этилового спирта в полимерных канистрах, 5700 литров спиртосодержащей жидкости, 43 тысячи бутылок с алкоголем, а также пустая стеклянная тара, упаковочный материал, этикетки и фиктивные сопроводительные документы на перевозку товара, — уточнила она.

Правоохранители изъяли как технологическое оборудование, так и незаконную продукцию. Более того, полицейские задержали 35 иностранных граждан, занимающихся производством алкоголя.

На данный момент идет поиск организаторов противоправной деятельности, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ», передает сайт «МВД Медиа».

1 марта полиция Московской области задержала 44-летнего жителя Сергиева Посада по подозрению в незаконной продаже алкоголя. В гаражном боксе задержанного было обнаружено более восьми тысяч бутылок с самодельным алкоголем. Мужчина смешивал очищенную воду с этиловым спиртом. Полученную смесь он разливал по бутылкам известных марок. Общая стоимость найденного алкоголя составила более миллиона рублей.