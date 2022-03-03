Вице-премьер Абрамченко заявила о запуске новой экономической политики

Фото: Пресс-служба Совфеда

Правительство России запустит новую экономическую политику в условиях санкций. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. Сибирский федеральный округ станет одной из приоритетных территорий для развития.

Она отметила, что в России не будут останавливать реализацию инвестиционных проектов, развитие строительной сферы, промышленности и нацпроектов.

— Наоборот, сейчас мы формируем новую экономическую политику, над ней уже работает Правительство. Нужны локомотивы развития экономики. Безусловно, одной из приоритетных территорий для развития станет Сибирь. Регион обладает рядом важнейших конкурентных преимуществ. Именно они обеспечивают основу долгосрочного устойчивого развития, — приводит слова Абрамченко «360».

Она добавила, что в Сибирь обладает высоким ресурсным потенциалом, здесь находятся 85 процентов свинца и платины, 80 процентов угля и молибдена, более 70 процентов никеля и других ресурсов, большие запасы древесины и водных ресурсов. Также здесь расположено несколько научно-исследовательских центров

Абрамченко добавила, что на территории Сибири будет создано восемь индустриальных кластеров.

2 марта Вашингтон ввел против РФ меры экспортного контроля на технику по добыче нефти и газа.