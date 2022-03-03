Онлайн-выставка фотографий дикой природы «Золотая черепаха» открылась в Москве

Фото: Работа финалиста конкурса «Золотая черепаха» Николая Зиновьева

В столице открылась новая уникальная эколого-просветительская онлайн-выставка в рамках фестиваля дикой природы «Золотая Черепаха». Авторы с помощью искусства призывают людей к бережному отношению к природе.

— Зрители увидят работы фотографов и художников, которые отобразили всё разнообразие природы. Творческие работы участников открывают мир неизведанного, позволяют зрителям окунуться в атмосферу добра, по-новому увидеть красоту окружающего мира и задуматься о его сохранении. Через искусство мы можем привлечь внимание людей к экологическим проблемам, — рассказал руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.

На фотовыставке представят 177 работ от авторов из 25 стран мира, передает официальный портал мэра Москвы. В том числе 11 победителей и финалистов международного конкурса фотографии The Golden Turtle. Фото представлены вместе с развернутыми комментариями авторов и доступны для просмотра на сайте фестиваля.

В начала марта на Никитском бульваре открылась фотовыставка «Открой Моспром Арт» об истории промышленности Москвы конца XIX — начала XXI века через призму искусства. В экспозиции представлены стихотворения, картины, фотографии элементов архитектуры. Яркие образы в сочетании с историческими деталями создают портрет столичной промышленности конца XIX – начала XXI веков и показывают ту роль, которую она занимала в жизни Москвы.