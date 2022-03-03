Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Ясного неба ждать не стоит»: москвичам рассказали о погоде на 8 Марта

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Город
«Ясного неба ждать не стоит»: москвичам рассказали о погоде на 8 Марта
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Ясного неба в Международный женский день в столице ждать не стоит: погода на 8 Марта будет облачной с прояснениями. Кроме того, москвичей ждет небольшой мороз. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— 8 марта, как бы нам ни хотелось порадовать женщин теплом, солнцем и хорошей погодой, пока прогнозы противятся этому. В Москве ожидаются ветреная, облачная с прояснениями погода, небольшой снег и местами гололедица, — сообщил он.

Температуры 8 марта составят минус семь–девять градусов в ночные часы и минус один–три днем, уточнил Леус.

Эксперт обратил внимание, что примерно такие же температуры ожидаются на выходных перед праздником.

— 5, 6 и 7 марта будет минус два–семь по ночам, минус один — плюс три градуса в дневные часы, — заключил собеседник «ВМ».

Семейный психолог Юлия Изотова рассказала «Вечерней Москве», как справиться с весенней хандрой. По ее словам, хандра в этот период бывает даже у психически здоровых людей. Справиться с этим помогут активный отдых, правильный режим сна, а также отказ от умственной и физической деятельности.

Читайте также:
Метеорологи Москва 8 марта
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Бомба равнодушия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Все мнения
О проекте