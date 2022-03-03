«Ясного неба ждать не стоит»: москвичам рассказали о погоде на 8 Марта

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Ясного неба в Международный женский день в столице ждать не стоит: погода на 8 Марта будет облачной с прояснениями. Кроме того, москвичей ждет небольшой мороз. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— 8 марта, как бы нам ни хотелось порадовать женщин теплом, солнцем и хорошей погодой, пока прогнозы противятся этому. В Москве ожидаются ветреная, облачная с прояснениями погода, небольшой снег и местами гололедица, — сообщил он.

Температуры 8 марта составят минус семь–девять градусов в ночные часы и минус один–три днем, уточнил Леус.

Эксперт обратил внимание, что примерно такие же температуры ожидаются на выходных перед праздником.

— 5, 6 и 7 марта будет минус два–семь по ночам, минус один — плюс три градуса в дневные часы, — заключил собеседник «ВМ».

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