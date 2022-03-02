Психолог рассказала, как справиться с весенней хандрой

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Здоровый сон, правильный отдых и умеренная умственная активность могут помочь в борьбе с весенней хандрой. Об этом в среду, 2 марта, «Вечерней Москве» сообщила семейный психолог Юлия Изотова.

По ее словам, даже у психически устойчивых людей весной наступает хандра. Всему виной десинхроз — сбой в привычном биоритме.

— Такое явление происходит по той причине, что происходит увеличение светового дня. Затем возникает несогласованность биоритмов, нарушается работа внутренних органов и систем. У некоторых людей обостряется авитаминоз на фоне неустойчивой погоды, — уточнила Изотова.

Справиться с недугом, по мнению психолога, человеку помогут правильный режим сна, активный отдых и отказ от умственной и физической деятельности.

Весна — это не только период, когда происходит обновление природы и улучшаются погодные условия. С приходом этого времени года у многих людей обостряются некоторые заболевания и патологии. Какие проблемы со здоровьем чаще всего возникают весной, «Вечерняя Москва» решила узнать у врачей.