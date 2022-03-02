Хандра, чих и сыпь: какие заболевания обостряются с приходом весны

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Весна — это не только период, когда происходит обновление природы и улучшаются погодные условия. С приходом этого времени года у многих людей обостряются некоторые заболевания и патологии. Какие проблемы со здоровьем чаще всего возникают весной, «Вечерняя Москва» решила узнать у врачей.

Аллергия

По словам врача-аллерголога Надежды Логиной, именно на весенний период приходится пик аллергических проявлений. Этой проблемой страдает около 20 процентов населения жителей планеты.

Проявляется недуг в виде першения в горле, сыпи и заложенности носа:

— Главным раздражителем выступает пыльца у цветущих растений. Разумеется, она появляется чуть позже — в конце марта или в середине весны. Пыльца активна в середине дня, когда она быстро распространяется по воздуху благодаря насекомым и движению людей, машин. Поэтому люди, которые страдают от аллергических осложнений должны выходить на прогулку в то время суток, когда пыльца не активна, а это раннее утро, вечер, или в дождливую погоду, — сказала специалист.

По словам врача, одним из самых распространенных видов аллергии, который можно излечить полностью, является поллиноз, называемый иначе еще и сезонным аллергическим риноконъюнктивитом:

— Проявляется болезнь воспалением слизистой оболочки полости носа и глаз, которое развивается под действием аллергенов. Симптоматика следующая: прозрачные выделения из носа, зуд в носу, чихание и заложенность носа.

Чтобы вылечить заболевание, эксперты используют специфическую иммунотерапию, которая предполагает лечение небольшими дозами аллергенов. Такой метод, уточнил врач, способен навсегда избавить пациента от проблемы. Однако начинать терапию нужно за пять–шесть месяцев до начала сезона.

«Кукуха» едет

По словам семейного психолога Юлии Изотовой, в весенний период у всех наступает хандра, даже у психически устойчивых личностей. По словам специалиста, виной всему десинхроз — сбой в привычном биоритме:

— Такое явление происходит по той причине, что происходит увеличение светового дня. Затем возникают несогласованность биоритмов, нарушается работа внутренних органов и систем. У некоторых людей обостряется авитаминоз на фоне неустойчивой погоды.

Решить проблему, по словам специалиста, помогут правильный режим сна, активный отдых и отказ от умственной и физической деятельности.

Треск кожи

После холодов у многих людей с чувствительной кожей могут возникнуть дерматологические проблемы. Как рассказала врач-дерматолог Ирина Девятова, в этот период обостряются демодекоз, экзема, витилиго и псориаз.

— Так как в наших широтах весна влажная и прохладная, такая неустойчивость в климате негативно сказывается на проблемной коже. И жертвой весенних прыщей, угрей и других дерматологических болезней становятся подростки и женщины от 20 до 43 лет, — уточнила медик.

Сезонные факторы вынуждают сальные железы работать еще активнее, с чем они не справляются, что и приводит к всевозможным кожным высыпаниям.

Избежать недугов можно с помощью простых рекомендаций:

— Для профилактики соблюдайте диету и не употребляйте продукты, которые вызывают обострение нейродермита и экземы. При обострениях следует использовать гормональные препараты и мази, назначенные врачом.

В весенний сезон активничают клещи, которые живут в домашней пыли и мебели, поэтому влажная уборка и проветривание должны стать обязательными и регулярными процедурами. В противном случае не избежать образования мелких прыщей на теле и конъюнктивита на глазах, которые провоцируют эти самые клещи.