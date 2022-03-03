«Это были необычные ощущения»: Омаров рассказал о скандале с полицией в Риме

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Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной, предприниматель Курбан Омаров попал в полицию в столице Италии. Он уже вернулся на родину и поведал о своих «приключениях».

Конкретные причины задержания в Риме Омаров не назвал.

— Теперь все хорошо, я дома. Дух не сломлен, улыбку с лица не стерли... Это были необычные ощущения. Но все, что со мной в жизни случается, идет мне только на пользу... Меня удивил итальянский карабинер, чисто говорящий по-русски, причем с московским акцентом... Так мне и надо! Так я и становлюсь сильнее! — рассказал бизнесмен.

Бывший муж Бородиной также отметил, что он сожалеет о том, что показал фанатам в своем Instagram номера машины, на которой ездил по Италии.

В Россию Омаров вернулся через Турцию. Он выразил благодарность сотрудникам Внукова за теплый прием, которого ему так не хватало в Италии.

Накануне бывшего мужа Бородиной Курбана Омарова журналисты засняли на свидании с супругой футболиста российской сборной Федора Кудряшова Анастасией. Предпринимателя со спутницей заметили в одном из элитных столичных ресторанов.