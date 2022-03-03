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В Москве выращивают более 25 видов тюльпанов

Михаил Алимов

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8 Марта
Город
В Москве выращивают более 25 видов тюльпанов
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В столице к Международному женскому дню 8 Марта вырастили более трех миллионов цветов. Среди них тюльпаны, розы, гортензии, примулы и различные комнатные растения.

— Москва — один из самых цветочных городов России. С весны до осени столицу украшают яркие клумбы, а в праздничные дни особое настроение создают красочные букеты. Чтобы порадовать женщин на 8 Марта, в городских теплицах вырастили более трех миллионов цветов, — сообщили в пресс-службе столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.

Только одних тюльпанов выращивают более 25 видов. В городских теплицах цветы растут не в грунте, а в специальном водном растворе, полном питательных веществ. Тюльпаны из-за этого получаются с более крупными бутонами и длинными стеблями.

Как советуют специалисты ГБУ «Озеленение», выбирать лучше тюльпаны с нераскрывшимися бутонами и не перетянутые резинкой. Тогда можно утверждать, что их ниоткуда не привозили и они сохранят свою свежесть надолго, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что ясного неба в Международный женский день в столице ждать не стоит: погода на 8 Марта будет облачной с прояснениями. Кроме того, москвичей ждет небольшой мороз. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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