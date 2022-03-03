Нутрициолог развеяла главные мифы об иммунитете

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Эксперт по питанию Ксения Черная развеяла главные мифы об иммунитете.

Первый — йогурты помогут укрепить иммунитет.

— Эти йогурты содержат сахар, что вредно. Но упор в рекламе делается на то, что у него в составе есть пребиотики, которые благотворно влияют на работу кишечника. А иммунная система на 60-80 процентов зависит от работы кишечника. Но от этих йогуртов вреда больше, чем пользы, — сказала эксперт.

Она пояснила, что сахар буквально уничтожает ворсинки в кишечнике, которые вырабатывают иммуноглобулины.

— Слизистая становится «лысая». Сахар как газонокосилка убирает необходимые для здоровья нашего иммунитета ворсинки, — пояснила врач.

Второй миф гласит о том, что слабый иммунитет характеризуется частыми болезнями. На деле, это совсем не так. Эксперт объяснила, что при сильном иммунитете можно заболеть, и это нормально, но течение болезни будет легким. Болеть 3-4 раза в год — это нормально. Повышение температуры свидетельствует о том, что организм борется с инфекциями.

Третий миф — иммунитет можно поднять при помощи малинового варенья, имбиря, лимона и меда.

— Что-то из этого действительно помогает укрепить иммунитет. Например, имбирь, лимон. Варенье точно не поможет, а навредит — в нем есть сахар. Но малина и все ягоды могут помочь в сыром виде. В меде содержится только 10 процентов питательных веществ. Гораздо более эффективными будут другие продукты пчеловодства — пыльца, перга и маточное молочко, — сказала врач.

Несмотря на прогнозы врачей о том, что новые мутации штамма коронавируса «омикрон» могут быть более опасными, пока таких тенденций не наблюдается, заявил в беседе с «Вечерней Москвой» врач-вирусолог Геннадий Викулов.