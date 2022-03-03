В столице начались работы по сохранению стены с портретом Германа Гессе

Фото: АГН Москва

Россия, Москва, Саввинская набережная, 27 Карта всех событий

В столичном районе Хамовники начались работы по сохранению фрагмента стены с портретом Германа Гессе. Этот стрит-арт расположен на стене дома 27 на Саввинской набережной и создан всемирно известным уличным художником Алешандре Фарту, более известным как Vhils. Об этом в четверг, 3 марта, заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Девелоперская компания Level Group вместе с реставраторами, строителями и проектировщиками сохранят изображение и вместе с куском стены перенесут его на новое место.

— Искусство, литература – то, что должно сохраняться по умолчанию, а в данном случае речь еще идет о памяти места. Благодаря диалогу, налаженному между Москомархитектурой и застройщиком, в проекте на Саввинской набережной сохраняется мурал с изображением писателя Германа Гессе. Для этого была разработана уникальная технология по сохранению и переносу на новое место фрагмента стены. Затем его поместят в светопрозрачный короб и сделают архитектурно-художественную подсветку. Это отличный пример того, как можно бережно работать с тканью города, с историей, — рассказал Кузнецов.

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Сначала конструкцию укрепят с помощью металлической фермы, затем создадут специальный защитный слой и на рельсах перевезут на новое место. Его объявят позже.

До этого в столице началась реконструкция фасадов детской больницы святой Ольги. Учреждение расположилось в строениях 1–4, дом № 2а, в Орлово-Давыдовском переулке. Оно имеет статус памятника культурного значения регионального масштаба.