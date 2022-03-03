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Жителей шести домов расселили в Москве по реновации

Георгий Соланович

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Жителей шести домов расселили в Москве по реновации
Фото: moscow-live

Об этом в четверг, 3 марта, сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.

— В течение февраля текущего года по программе реновации полностью отселено шесть домов в четырех административных округах города, — уточнил глава департамента Сергей Левкин.

В пресс-службе уточнили, что расселены дома на улицах Оренбургская, Черное Озеро, вторая Владимирская, Лобачевского, а также на Волгоградском проспекте и Каширском шоссе.

Левкин добавил, что с начала реализации программы в городе уже расселили жителей 84 домов. Территория зданий, определенных под снос, включается в перечень стартовых площадок для нового строительства. Из 543 площадок 159 находятся на месте сноса старых домов, передает сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

В Москве появятся 10 новых территорий для строительства домов по программе реновации. На месте сносимых домов в будущем построят 2,5 миллиона квадратных метров жилых зданий. Такие стартовые площадки располагаются в Рязанском районе, в поселении Кокошкино, в Басманном районе, в Марьиной Роще, в Очаково-Матвеевском и в Бирюлеве Западном.

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