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В Москве проведут хакатон для поиска отечественных разработок по использованию ИИ в медицине

Михаил Алимов

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В Москве проведут хакатон для поиска отечественных разработок по использованию ИИ в медицине
Фото: mos.ru / Ю. Иванко

Столичный Центр инновационных технологий в здравоохранении вместе с физико-технической школой биологической и медицинской физики МФТИ проведет хакатон Health Data Hack. Он пройдет с 22 марта по 11 апреля и будет посвящен машинному обучению и анализу данных в медицине. Об этом в четверг, 3 марта, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Сейчас как никогда важно поддерживать российских разработчиков перспективных технологий в ключевых для нас сферах. Искусственный интеллект в медицине — как раз наиболее перспективная и важная цифровая технология. Это подтверждает и практический опыт его использования в московском здравоохранении: например, для диагностики онкологических заболеваний легких и молочных желез, COVID-19, других патологий органов грудной клетки, в том числе остеопороза, ишемической болезни сердца, — рассказала она журналистам.

По ее словам, участники хакатона смогут разработать продукты, которые протестируют в столичных клиниках. Если они выйдут удачными, то разработки внедрят в московскую систему здравоохранения на постоянной основе. Команды будут представлять решения в области машинного обучения и анализа больших данных.

В феврале мэр Москвы Сергей Собянин открыл столичный центр инновационных технологий в здравоохранении. По словам главы города, пандемия коронавируса доказала, что «десятилетиями» ждать открытий в сфере медицины уже нельзя — нужен новый организационный подход к этой сфере. Медицинский центр инновационных технологий решит сразу несколько задач.

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