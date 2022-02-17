Сергей Собянин открыл центр инновационных медицинских технологий

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 17 февраля, открыл столичный центр инновационных технологий в здравоохранении.

По словам главы города, пандемия коронавируса доказала, что «десятилетиями» ждать открытий в сфере медицине уже нельзя — нужен новый организационный подход к этой сфере. Медицинский центр инновационных технологий решит сразу несколько задач.

— Во-первых, это одно «окно» для клинических испытаний, чтобы можно было довести до промышленного уже масштаба те инновации, которые предлагается на рынке. Второе — оказание содействия инновационным компаниям, которые в этом центре могут размещаться по льготной аренде и создавать такой кластер медицинских, инновационных технологий, — уточнил Собянин.

Более того центр инновационных технологий окажет содействие ведущим клиникам во внедрении новых технологий и поможет совершить прорыв в развитии новых технологий медицины в столице, передает агентство городских новостей «Москва».

14 февраля сообщалось, что Сергей Собянин открыл филиал поликлиники № 191 на Амурской улице после завершения реконструкции.

По словам мэра Москвы, программа реконструкции поликлиник благоприятно влияет на развитие медицины в городе. Проект нужен как для удобства врачей, так и посетителей. Глава столицы заявил, что в 2022 году планируется реконструкция 100 поликлиник.