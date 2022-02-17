Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сергей Собянин открыл центр инновационных медицинских технологий

Георгий Соланович

Город
Сергей Собянин открыл центр инновационных медицинских технологий
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 17 февраля, открыл столичный центр инновационных технологий в здравоохранении.

По словам главы города, пандемия коронавируса доказала, что «десятилетиями» ждать открытий в сфере медицине уже нельзя — нужен новый организационный подход к этой сфере. Медицинский центр инновационных технологий решит сразу несколько задач.

— Во-первых, это одно «окно» для клинических испытаний, чтобы можно было довести до промышленного уже масштаба те инновации, которые предлагается на рынке. Второе — оказание содействия инновационным компаниям, которые в этом центре могут размещаться по льготной аренде и создавать такой кластер медицинских, инновационных технологий, — уточнил Собянин.

Более того центр инновационных технологий окажет содействие ведущим клиникам во внедрении новых технологий и поможет совершить прорыв в развитии новых технологий медицины в столице, передает агентство городских новостей «Москва».

14 февраля сообщалось, что Сергей Собянин открыл филиал поликлиники № 191 на Амурской улице после завершения реконструкции.

По словам мэра Москвы, программа реконструкции поликлиник благоприятно влияет на развитие медицины в городе. Проект нужен как для удобства врачей, так и посетителей. Глава столицы заявил, что в 2022 году планируется реконструкция 100 поликлиник.

Читайте также:
Медицина Москва Сергей Собянин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Увеличилась прибыль топ-менеджеров

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Перманентная истерика

Все мнения
О проекте