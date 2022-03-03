Полицейские задержали подозреваемую в продаже наркотиков женщину на севере Москвы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Дубнинская улица Карта всех событий

Полицейские Северного округа Москвы задержали женщину, подозреваемую в распространении наркотиков. Об этом в четверг, 3 марта, сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

— Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве задержали женщину по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства — метадона, — уточнил он.

Следствие предполагает, что подозреваемая покупала наркотики в интернете для дальнейшего распространения.

По словам представителя ведомства, 26-летняя ранее судимая женщина пыталась сделать закладки на Дубнинской улице, где ее и задержали правоохранители. При обыске у подозреваемой обнаружили 35 полимерных свертков с метадоном общей массой более 40 граммов.

Более того, правоохранители нашли пять мест, где женщина уже успела спрятать запрещенные вещества.

Видео: Пресс-служба УВД по САО

По факту произошедшего возбудили уголовных дела. Предполагаемая злоумышленница находится под стражей.

3 марта полиция задержала двух молодых людей в возрасте 27 и 29 лет, которые выращивали коноплю на участке в Подмосковье. Горшки с растениями, предметы для культивирования и удобрения, а также емкости с неизвестным веществом массой более 500 граммов были обнаружены на участке в деревне Астренево, принадлежавшем одному из нарушителей закона. После проведенной экспертизы выяснилось, что изъятая растительная масса является наркотическим средством — коноплей.