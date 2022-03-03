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ФСИН ходатайствовал о замене ограничения свободы Соболь* на реальный срок

Елена Самойлова

Общество
ФСИН ходатайствовал о замене ограничения свободы Соболь* на реальный срок
Фото: Пресс-служба суда

ФСИН потребовал заменить бывшему юристу Фонда борьбы с коррупцией** Любови Соболь* ограничение свободы на реальный срок. Об этом стало известно из картотеки судов в четверг, 3 марта.

— Дело об отмене условного осуждения подано в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления, — цитирует РИА Новости источник из суда.

Дата заседания еще не назначена.

Ранее Соболь* была осуждена по статье 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» — прим. «ВМ»)

В декабре прошлого года Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о замене Соболь* условного наказания на реальное по другому делу — о насильственном нарушении неприкосновенности жилища.

*Любовь Соболь числится в списке террористов и экстремистов.
**ФБК — запрещенная в России экстремистская организация, признанная НКО иноагентом.

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