ФСИН ходатайствовал о замене ограничения свободы Соболь* на реальный срок

Фото: Пресс-служба суда

ФСИН потребовал заменить бывшему юристу Фонда борьбы с коррупцией** Любови Соболь* ограничение свободы на реальный срок. Об этом стало известно из картотеки судов в четверг, 3 марта.

— Дело об отмене условного осуждения подано в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления, — цитирует РИА Новости источник из суда.

Дата заседания еще не назначена.

Ранее Соболь* была осуждена по статье 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» — прим. «ВМ»)

В декабре прошлого года Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о замене Соболь* условного наказания на реальное по другому делу — о насильственном нарушении неприкосновенности жилища.

*Любовь Соболь числится в списке террористов и экстремистов.

**ФБК — запрещенная в России экстремистская организация, признанная НКО иноагентом.

