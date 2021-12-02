Суд в Москве заменил Соболь условные исправительные работы годом реальных

Фото: Пресс-служба суда

Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о замене бывшему юристу ФБК* Любови Соболь условного наказания на реальное по делу о насильственном нарушении неприкосновенности жилища. Об этом в четверг, 2 декабря, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда.

— Суд удовлетвори замену условных исправительных работ на реальные в связи с неисполнением возложенных на Л.Э. Соболь обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления, — заключил собеседник «ВМ».

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В октябре Любовь Соболь была объявлена в розыск в России. В качестве основания для розыска было указано «разыскивается по статье УК».

3 августа сообщалось, что Преображенский суд признал Соболь виновной по делу о подстрекательстве к нарушению санитарных норм. Она приговорена к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы.

Таким образом, Соболь было запрещено выходить из дома с 22:00 до 06:00, менять без предварительного уведомления госорганов место жительства, а также посещать массовые и иные мероприятия и участвовать в них. Кроме того, Соболь запрещается выезжать за пределы Москвы и Московской области без одобрения надзорного органа.

*ФБК — запрещенная в России экстремистская организация, признанная НКО-иноагентом.