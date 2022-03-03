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Капитальный ремонт запланировали в доходном доме Якова Толстого на Арбате

Виктория Сикерина

Город
Капитальный ремонт запланировали в доходном доме Якова Толстого на Арбате
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, улица Арбат, 29 Карта всех событий

Специалисты капитально отремонтируют доходный дом с гостиницей Якова Толстого на улице Арбат в центре Москвы в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Фонда капитального ремонта (ФКР) в четверг, 3 марта.

В ведомстве отметили, что здание возвели в начале прошлого века. В рамках работ предусмотрена реставрация фасадов, подъезда, крыши и инженерных систем.

— Особый интерес будут представлять работы по реставрации сложного архитектурного декора. Специалисты проведут дофрагментовку лепных элементов, а также уделят большое внимание восстановлению в местах утрат, — заявили в пресс-службе.

Гендиректор ФКР Артур Кескинов добавил, что ремонт реализуют за счет программы софинансирования, которая стартовала в 2020 году. Так, с привлечением субсидии город выполнит реставрационные работы и восстановит исторический облик объекта, пишет агентство городских новостей «Москва».

27 февраля стало известно, что в Таганском районе столицы капитально отремонтировали здание 1939 года постройки. Дом 27/35 расположился на Воронцовской улице и построен по индивидуальному проекту. Он является памятником архитектуры советского периода.

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