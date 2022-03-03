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Сергей Собянин осмотрел новую ледовую арену «Арктика» на западе Москвы

Виктория Сикерина

Город
Сергей Собянин осмотрел новую ледовую арену «Арктика» на западе Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Западный административный округ, район Ново-Переделкино Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 3 марта, осмотрел новый ледовый дворец «Арктика» в районе Ново-Переделкино на западе столицы.

Глава города поблагодарил инвесторов, которые в последнее время спонсируют строительство спортивных объектов.

— В последние годы у нас вообще практически нет аукционов, на которых мы выставляем земельные участки под спортивные объекты. Я думаю, что это направление, несмотря на экономические трудности, будет и дальше развиваться. Всегда будут кататься на коньках, плавать. Это уже часть нашей жизни, — заявил мэр.

Строительство ледового комплекса стартовало в 2019 году и было завершено в августе прошлого года. В здании общей площадью порядка 13 тысяч квадратных метров разместили четыре ледовые арены, три спортивных зала, тренажерный зал, залы для игровых видов спорта и хореографии, а также 25-метровый бассейн с саунами и комфортными раздевалками.

Сейчас для горожан здесь доступна школа хоккея «Красная машина–Арктика», детская школа фигурного катания «Арктика», школа плавания «Арктика» и многие другие секции, пишет РИА Новости.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что инвесторы к 2023 году построят в Москве четыре ледовые арены.

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