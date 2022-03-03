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Кардиолог объяснила, как снизить давление самостоятельно

Анна Михалюк

Общество
Кардиолог объяснила, как снизить давление самостоятельно
Фото: pixabay.com

Врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала о том, как можно самостоятельно снизить артериальное давление.

В первую очередь, если давление поднялось выше 140/90 и самочувствие стало плохим, в 99 процентов случаев это происходит из-за психоэмоционального напряжения.

— Нужно успокоиться самому – врачи не смогут этого сделать за вас. Успокойтесь, и давление начнет снижаться самостоятельно. Выпейте чай с мятой, прилягте и начините смотреть какой-нибудь фильм. Еще можно выйти на улицу, сделать гимнастику или даже побегать — физические упражнения тоже способны снизить давление. Также можно помедитировать, — порекомендовала врач в новом выпуске на своем Youtube-канале.

По словам кардиолога, есть старый проверенный способ: прием 50 граммов алкоголя. Такой метод подойдет в экстренных ситуациях. Также снизит давление горячая ножная ванна.

— Нужно успокоиться и понять, что из-за высокого давления инфаркта или инсульта не случится. Кратковременное повышение давления не опасно — напомнила доктор.

Нутрициолог назвала то-5 продуктов — убийц сосудов.

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