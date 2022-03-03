Более 250 тысяч газовых приборов проверили в кварирах Москвы с начала года

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Специалисты с начала 2022 года проверили почти 260 тысяч газовых приборов проверили в квартирах Москвы. Об этом в четверг, 3 марта, сообщили в Telegram-канале Городского хозяйства.

В Telegram-канале добавили, что уже проверенные устройства составляют около 15 процентов от их общего количества. Особое внимание при инспекции уделяется состоянию внутридомового газопровода и газовых приборов в квартирах. Более того, сотрудники служб проводят специальный инструктаж для горожан и выдают им памятки по безопасному использованию газа в быту.

Жителям Москвы также напомнили о мошенниках, которые могут попасть в квартиру, притворившись сотрудниками городских служб.

— Под видом мастеров в квартиру могут попытаться попасть мошенники. Обращайте внимание на форму специалиста. При себе он должен иметь удостоверение АО «МОСГАЗ». Помните: специалисты при плановых проверках не ходят вдвоем и не предлагают платных услуг. Если появились сомнения, позвоните по номеру 104, — уточнили в Telegram-канале.

До этого сообщалось, что двое грабителей в Москве представились электриками и вошли в квартиру к пенсионеру. Там они толкнули пожилого мужчину на пол и, пользуясь моментом, начали проверять мебель в коридоре в поисках ценностей и денег. В одной из тумбочек они нашли крупную пачку наличных и, схватив добычу, скрылись с места преступления.