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Резидент технополиса «Москва» разработал инновационное решение для колл-центров

Виктория Сикерина

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Резидент технополиса «Москва» разработал инновационное решение для колл-центров
Фото: mos.ru

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» разработал инновационное программное обеспечение для колл-центров, которое оптимизирует рабочий график операторов и зарплатные расчеты. Об этом рассказал глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров в четверг, 3 марта.

Он отметил, что компания вложила более 2,6 миллиона рублей инвестиций в реализацию проекта.

Так, одна программа предназначена для модернизации процессов, связанных с рабочим графиком сотрудников и заработной платой, а вторая — для ускорения и упрощения проверки качества работы операторов колл-центров.

— Современная инфраструктура, комфортная логистика и экономические преференции статуса резидента позволили компании в плановом режиме реализовать свою стратегию по созданию программных решений для колл-центров, спрос на услуги которых постоянно растет и, по прогнозам, рынок будет увеличиваться в среднем на семь процентов в год, — добавил гендиректор ОЭЗ Геннадий Дегтев.

На площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» планируют запустить производство 20 жизненно необходимых лекарств. Эти препараты помогут в лечении ВИЧ-инфекций, онкологических заболеваний и почечной недостаточности.

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