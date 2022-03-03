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Приезжий продал взятую в аренду иномарку

Елена Самойлова

Происшествия
Приезжий продал взятую в аренду иномарку
Фото: Pexels

43-летний приезжий взял в аренду иномарку сроком на три года. Получив машину и документы на нее, мужчина заплатил 20 тысяч рублей вперед и уехал. Вскоре выплаты прекратились, а арендатор пропал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве в четверг, 3 марта.

По имеющейся информации, злоумышленник передал своим сообщникам похищенный автомобиль за определенную сумму денег, тем самым нарушив условия договора аренды. Затем группа, получившая иномарку, перепродала ее неизвестному, за что также получила деньги.

— В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались четверо приезжих мужчин в возрасте от 36 до 52 лет, — отмечается в сообщении ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде.

2 марта москвичка на каршеринговом автомобиле сбила дорожных рабочих и скрылась с места ДТП.

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