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Таролог Саона назвала три женских имени, которые в марте «пойдут налево»

Георгий Соланович

Общество
Таролог Саона назвала три женских имени, которые в марте «пойдут налево»
Фото: freepik.com

Изучив характер человека, можно понять, сможет ли он или она в будущем изменить своей второй половинке. Однако Таролог Саона уверена — карты знают и видят намного больше, чем людские глаза. Она назвала три женских имени, которые в марте 2022 года могут «пойти налево».

Первое имя, что назвала таролог, — Надежда. В этом имени скрывается беспутство и распущенность. После измены Надежды, вероятно, даже не пожалеют о том, что сделали.

Второе имя — Елена. Она тоже способна на своеобразное преступление.

— Но это имя немножечко в другую степь, так как человек будет себя мысленно съедать после случившегося, но через определенной время так же может сходить в сторону, — рассказала Саона.

«Заслуженную» бронзу получает Злата. Она привлекательна и буквально притягивает к себе мужчин. «Пленниками» своих женских чарт девушки с таким именем не против воспользоваться, передает Пятый канал.

Астролог, экстрасенс и мастер оккультных наук Андрей Харрис уверен, что представителям сильного пола с некоторыми именами стоит быть очень осторожными со спиртными напитками: риск стать алкоголиком очень велик. Он назвал мужские имена, обладатели которых склонны к чрезмерному употреблению спиртного.

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