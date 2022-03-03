Девелоперы изменили цены на 44 процента квартир в Москве за 24 часа

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Девелоперы изменили цены на 44 процента квартир в Москве за прошедшие сутки. Об этом свидетельствуют данные ЦИАН.

Уточняется, что такие изменения связаны с ростом ключевой ставки, увеличением спроса на рынке и подорожанием ипотеки.

Так, 1 марта у 20 процентов лотов обновились цены. При этом в день повышения ключевой ставки Банка России ценники сменили 18 процентов лотов. Помимо этого, 1 марта относительно 28 февраля для 12,5 процента лотов стоимость снизилась, а для 7,2 процента — увеличилась. В этот же день существенно выросла и покупательская активность.

Однако 2 марта 15,5 процента лотов получили дисконт, а еще 28,5 процента выросли в цене. В результате средняя стоимость квадратного метра в новостройках столицы снизилась на 0,6 процента.

— Два противовесных фактора — заградительные ставки по ипотеке и одновременно ажиотажный спрос на рынке — не позволяют девелоперам придерживаться единой стратегии. В краткосрочной перспективе доля девелоперов, повышающих цены, увеличится, однако это скорее вопрос продолжительности ажиотажного спроса, который сократится в течение двух–четырех недель, — отметил руководитель ЦИАН.Аналитика Алексей Попов.

По его словам, цены также будут зависеть от мер поддержки строительной сфере, пишет Интерфакс.

Утром 28 февраля ЦБ РФ принял решение повысить ключевую ставку по ипотеке до 20 процентов — это максимальное в истории значение. Стоит ли торопиться с приобретением жилья в текущих условиях и каких обновлений ожидать в сфере недвижимости — «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по недвижимости, ипотечного брокера Дмитрия Ракуты.