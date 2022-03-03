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QR-коды отменят в Московской области с 4 марта

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
QR-коды отменят в Московской области с 4 марта
Фото: Pixabay

Обязательное использование QR-кодов отменят в Московской области с 4 марта 2022 года. Об этом в четверг, 3 марта, сообщили в подмосковном оперативном штабе по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

— В Подмосковье с 4 марта отменяют QR-коды. Также снимаются все ограничения на посещение общепита, театров, музеев, развлекательных, культурных, просветительских и спортивных мероприятий, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале Мособлштаба добавили, что ряд ограничений для граждан сохранится: граждане старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями получили рекомендации оставаться дома, ношение масок и соблюдение социальной дистанции до сих пор обязательно. Публичные мероприятия, организованные не государственными органами, под запретом.

До этого Мэр Москвы Сергей Собянин отменил QR-коды в столице. По его словам, в столице нормализуется эпидемиологическая обстановка. Это позволяет начать отменять действующие коронавирусные ограничения. Так, в городе отменены все требования к заполняемости массовых спортивных, культурных и развлекательных мероприятий, точек общественного питания и других мест скопления большого количества людей.

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