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Собянин отменил ограничения на посещение объектов общепита, концертных залов, театров и музеев

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Собянин отменил ограничения на посещение объектов общепита, концертных залов, театров и музеев
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В столице отменены все ограничения на посещения культурных, спортивных мероприятий, а также кафе и ресторанов. Соответствующий указ в четверг, 3 марта, подписал мэр Москвы Сергей Собянин и написал об этом в своем блоге.

— Отменяются все ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий, — объявил мэр.

Помимо ограничений на посещение, в городе полностью отказались от QR-кодов. Это произошло из-за нормализации эпидемиологической обстановки в городе.

Кроме того, действующий обязательный домашний режим для москвичей старше 60 лет становится рекомендательным. В городе снова начнет работать проект «Московское долголетие».

28 февраля Сергей Собянин сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве. Глава города отметил, что в настоящий момент медицинские службы работают в плановом режиме.

22 февраля заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что более двух тысяч коек в столице возвращаются к плановому режиму работы после обострения ситуации с коронавирусом.

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