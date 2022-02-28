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Сергей Собянин сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Сергей Собянин сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве
Фото: roscongress / Евгений Реутов

В последние дни в столице стабилизировалась ситуация с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 28 февраля.

Глава города отметил, что в настоящий момент медицинские службы работают в плановом режиме.

— По городу мы видим, что показатели более-менее вошли в норму. Понятно, что заболевания еще есть, но они уже не такие критичные. Будем в нормальном плановом режиме работать и быть готовыми ко всем трудностям, — цитирует ТАСС его слова.

Столичные медики за минувшие сутки вылечили еще 4358 человек от коронавирусной инфекции. Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в Москве полностью выздоровел 2 481 921 пациент. При этом число новых случаев заражения COVID-19 составило 2584.

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22 февраля заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что более двух тысяч коек в столице возвращаются к плановому режиму работы после обострения ситуации с коронавирусом. По словам заммэра, нормализация обстановки позволила столичным властям вернуть к привычному графику работы несколько медучреждений, в числе которых Больница № 15 имени Филатова, Детская больница имени Сперанского и Перинатальный центр больницы имени Ворохобова.

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