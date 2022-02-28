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Московские врачи за 24 часа вылечили еще 4358 пациентов от COVID-19

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Московские врачи за 24 часа вылечили еще 4358 пациентов от COVID-19
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Столичные медики за минувшие сутки вылечили еще 4358 человек от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в понедельник, 28 февраля.

Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровели 2 481 921 пациент.

За последние сутки в Москве зарегистрировали 2584 новых случая заражения COVID-19. Число госпитализированных пациентов составило 338, а подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 383.

Еще 80 пациентов за сутки скончались, говорится в сообщении.

Московские врачи за 24 часа вылечили еще 4358 пациентов от COVID-19 Фото: Оперштаб

В последнее время ситуация с коронавирусом в столице постепенно улучшается. Так, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что городские поликлиники поэтапно наращивают объемы плановой медицинской помощи. Он отметил, что восемь столичных КТ-центров уже возобновили привычный график работы. Сергей Собянин добавил, что посетить центры также можно в порядке живой очереди.

Также заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что более двух тысяч коек в столице возвращаются к плановому режиму работы после обострения ситуации с коронавирусом.

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