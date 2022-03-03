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Домашний режим для пожилых и хроников становится рекомендацией — указ Мэра

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Домашний режим для пожилых и хроников становится рекомендацией — указ Мэра

В столице стал рекомендательным домашний режим для людей старше 60 лет и для лиц с хроническими заболеваниями. Соответствующий указ в четверг, 3 марта, подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Домашний режим для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями вместо обязательного становится рекомендательным. В ближайшие дни будет в полном объеме возобновлена работа кружков и секций программы «Московское долголетие», — написал глава города в своем личном блоге.

В Москве также полностью отменяется система QR-кодов. Власти города пошли на такой шаг из-за нормализации эпидемиологической обстановки в столице, уменьшения количества госпитализаций и тяжелых больных.

Кроме того, в городе отменены все требования к заполняемости массовых спортивных, культурных и развлекательных мероприятий, точек общественного питания и других мест скопления большого количества людей.

28 февраля Сергей Собянин сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве. Глава города отметил, что в настоящий момент медицинские службы работают в плановом режиме.

22 февраля заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что более двух тысяч коек в столице возвращаются к плановому режиму работы после обострения ситуации с коронавирусом. По словам заммэра, нормализация обстановки позволила столичным властям вернуть к привычному графику работы несколько медучреждений, в числе которых Больница № 15 имени Филатова, Детская больница имени Сперанского и Перинатальный центр больницы имени Ворохобова.

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