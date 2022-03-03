Сергей Собянин отменил QR-коды в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил QR-коды в столице. Он подписал соответствующий указ в четверг, 3 марта, и написал об этом в своем блоге.

— Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым с четверга, 3 марта 2022 г., в Москве прекращается использование QR-кодов, — объявил глава города.

По его словам, в столице нормализуется эпидемиологическая обстановка. Это позволяет начать отменять действующие коронавирусные ограничения. Так, в городе отменены все требования к заполняемости массовых спортивных, культурных и развлекательных мероприятий, точек общественного питания и других мест скопления большого количества людей.

Кроме того, действующий обязательный домашний режим для москвичей старше 60 лет становится рекомендательным. В городе возобновится работа проекта «Московское долголетие».

28 февраля Сергей Собянин сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве. Глава города отметил, что в настоящий момент медицинские службы работают в плановом режиме.

22 февраля заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что более двух тысяч коек в столице возвращаются к плановому режиму работы после обострения ситуации с коронавирусом. По словам заммэра, нормализация обстановки позволила столичным властям вернуть к привычному графику работы несколько медучреждений, в числе которых Больница № 15 имени Филатова, Детская больница имени Сперанского и Перинатальный центр больницы имени Ворохобова.