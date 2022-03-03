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Мужчина убил, расчленил знакомого и попался из-за собственной рассеянности

Елена Самойлова

Происшествия
Мужчина убил, расчленил знакомого и попался из-за собственной рассеянности
Фото: Pixabay

Житель Коломны убил знакомого во время конфликта, расчленил его, а после выбросил части тела в реку и мусорные контейнеры. Об этом в четверг, 3 марта, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, в ночь с 3 на 4 февраля в квартире на улице Набережная в Коломне местный житель распивал алкоголь со своим знакомым. За разговорами мужчины стали ругаться, в ходе конфликта один из них нанес оппоненту несколько ударов молотком по голове.

В результате полученных травм потерпевший скончался. Убийца расчленил тело погибшего и следующей ночью отнес фрагменты тела к берегу реки Ока, другие части выкинул в мусорные контейнеры. Кроме того, он срезал отпечатки пальцев с рук потерпевшего для затруднения установления личности и вымыл квартиру, избавившись от молотка и одежды.

Несмотря на тщательные мероприятия по устранению следов преступления, преступнику не повезло — один из фрагментов тела жертвы был обнаружен прохожим на берегу реки.

— Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям удалось установить причастность обвиняемого к совершенному преступлению и задержать его, — рассказала Врадий.

Также она добавила, что входе допроса мужчина описал все обстоятельства своего преступления и признал вину.

3 марта следователи установили обстоятельства убийства двух лиц на юго-западе Москвы. Накануне местные жители случайно обнаружили обгоревшие тела в лесополосе вблизи района Южное Бутово. Позже сотрудникам правоохранительных органов удалось выяснить подробности загадочного появления тел в лесу. «Вечерняя Москва» собрала всю имеющуюся информацию о жутком преступлении на данный момент.

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