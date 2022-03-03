Расчлененные и сожженные тела в лесополосе: что известно о жестоком убийстве в Южном Бутове

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Россия, Москва, улица Брусилова Карта всех событий

Следователи установили обстоятельства убийства двух лиц на юго-западе Москвы в четверг, 3 марта. Накануне местные жители случайно обнаружили обгоревшие тела в лесополосе вблизи района Южное Бутово. Позже сотрудникам правоохранительных органов удалось выяснить подробности загадочного появления тел в лесу. «Вечерняя Москва» собрала всю имеющуюся информацию о жутком преступлении на данный момент.

Роковая находка

Днем 2 марта недалеко от Битцевского лесопарка местный житель вышел на прогулку с собакой и заметил два обгоревших тела. Трупы были расчленены и обезображены до такой степени, что прибывшим экспертам не сразу удалось установить личности погибших. Позже выяснилось, что изувеченные тела принадлежат мужчине и женщине.

По данным Telegram-канала «112», следователи предположили, что пару убили в другом месте, а в лесополосу намеренно привезли, чтобы сжечь.

Во вторник, 2 марта, старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова заявила, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц» — прим. «ВМ»). А в столичной прокуратуре сообщили, что расследование этого дела взято ведомством на контроль. Таким образом, на месте происшествия помимо следователей и криминалистов из СК находился также исполняющий обязанности Зюзинского межрайонного прокурора Вадим Филиппов.

Фото: СК РФ

Тем же вечером 2 марта сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подозреваемых в жестоком убийстве. По данным СМИ, злоумышленники — неоднократно судимый 32-летний Сергей К. и 31-летняя Нина К. — собирались покинуть столицу с Павелецкого вокзала.

Примечательно, что во время осмотра квартир следователи обнаружили многочисленные следы крови, которые задержанные пытались отмыть.

Пьяная ссора

На проведенном допросе мужчина признал вину, рассказав, что трагедия произошла на улице Брусилова.

По его словам, поздно вечером с 23 на 24 февраля мужчина пригласил в гости своих соседей. Компания распивала алкогольные напитки, а затем между ними произошла ссора.

В ходе конфликта хозяин квартиры схватил нож и несколько раз ударил им соседку. Ее супруг, увидев происходящее, попытался убежать в свою квартиру, однако обвиняемый догнал его и нанес множественные ранения тем же ножом.

От полученных травм оба гостя скончались на месте.

По данным РЕН ТВ, после этого злоумышленник перетащил тела в соседнюю квартиру и расчленил их. А еще через пару дней он рассказал о произошедшем сожительнице, которая согласилась помочь ему избавиться от тел.

На первых секундах видеозаписи с камеры видеонаблюдения возле подъезда видно, как пара выходит из дома с двумя черными мешками для мусора. Скорее всего, в них злоумышленники переносили тела убитых.

Видео: СК РФ по городу Москве

Преступление и наказание

Девушка подозреваемого в убийстве полностью признала свою вину за помощь в избавлении от тел. Ей предъявлено обвинение по статье «Укрывательство преступления» и выдана подписка о невыезде. Что касается мужчины — в ближайшее время следствие будет ходатайствовать о лишении свободы для него.

Однако для вынесения окончательного приговора необходимо провести ряд экспертиз. В том числе — психолого-психиатрическую, чтобы проверить состояние обвиняемых на наличие у них каких-либо отклонений.

По словам экс-начальника криминальной полиции, адвоката Евгения Харламова, в том случае, если человека признают невменяемым, до завершения лечения его невозможно будет наказать.

— Если все же признают вменяемым, то статья достаточно жесткая — вплоть до пожизненного, так как это двойное убийство. Учитывая наличие предыдущих судимостей, особенно если они не погашены, суд может назначить от 20 лет лишения свободы до пожизненного срока, — поясняет Харламов.

Касательно подписки о невыезде, которую выдали девушке, адвокат пояснил, что следствие избрало такую меру пресечения, потому что сочло допустимым и возможным «нахождение лица на свободе».

— Как показывает судебная практика, такое бывает, когда признают вину и раскаиваются, — в данном случае «не жестят», — подчеркнул он.

Харламов также добавил, что сейчас, в начале предварительного следствия, можно только предположить, какую ответственность понесет женщина.

— Закон допускает применение условного срока и по убийствам тоже. Например, когда одна жертва, — это от 0 до 15 лет с учетом исключительных обстоятельств. А чтобы за двойное убийство условный срок давали — в моей адвокатской практике, честно говоря, такого не было. Но бывает и такое, что за укрывательство назначали наказание, не связанное с лишением свободы. Все зависит от обстоятельств дела, — заключил Харламов.