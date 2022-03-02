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Задержаны двое подозреваемых в жестоком убийстве в Южном Бутове

Виктория Сикерина

Происшествия
Задержаны двое подозреваемых в жестоком убийстве в Южном Бутове
Фото: moscow-live

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве двоих подозреваемых в жестоком убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по столице в среду, 2 марта.

В ведомстве уточнили, что злоумышленников задержали на одном из городских вокзалов, когда они пытались скрыться. Ими оказались мужчина 1989 года рождения и женщина 1991 года рождения. Их подозревают в совершении преступления по статье «Убийство двух и более лиц».

— Предварительно установлено, что фигуранты проживали с потерпевшими в одном жилом доме, расположенном по улице Брусилова в городе Москве, — отметили в пресс-службе.

Расследование дела продолжается, говорится в сообщении.

Днем 2 марта местные жители обнаружили обгоревшие тела в лесополосе вблизи района Южное Бутово. По данным Telegram-канала «112», трупы были сильно обезображены и расчленены. По предварительным данным, жертвы были убиты в другом месте, а в лесополосу их привезли, чтобы сжечь.

Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц» — прим. «ВМ»).

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