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Прокуратура контролирует ход уголовного дела об обгоревших трупах, найденных в Южном Бутове

Елена Самойлова

Происшествия
Прокуратура контролирует ход уголовного дела об обгоревших трупах, найденных в Южном Бутове
Фото: Pexels

Прокуратура Москвы контролирует расследование уголовного дела, возбужденного по факту обнаружения двух обгоревших тел вблизи района Южное Бутово. Об этом в среду, 2 марта, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По словам представителя ведомства, на месте происшествия находится исполняющий обязанности Зюзинского межрайонного прокурора Вадим Филиппов.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц» — прим. «ВМ»).

Тела были обнаружены местным жителем днем 2 марта в лесополосе вблизи района Южное Бутово.

По данным Telegram-канала «112», трупы сильно обезображены и расчленены. По предварительным данным, жертвы были убиты в другом месте, а в лесополосу их привезли, чтобы сжечь.

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