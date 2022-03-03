Эксперты объяснили, что будет с автомобильным рынком в условиях санкций

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«АвтоВАЗу» пришлось приостановить сборку автомобилей Lada на четыре дня в связи с продолжающимся кризисом поставок электронных компонентов. Приостановить поставку автомобилей пришлось ряду других мировых компаний.

Андрей Иванов, руководитель мотосервиса EDDShop.ru и Александр Казаченко, президент Союза экспертов техников и оценщиков автотранспорта в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали о том, как перестроить автомобильную сферу с учетом санкций и можно ли начать производство деталей для иномарок в России.

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НОВОСТИ+. 3 марта

— По «АвтоВАЗу»: проблема не только в поставке электрокомпонентов. Мы столкнулись с тем, что все крупные производители заявили о том, что они прекращают работу по России. Например, компания Allison Transmission, которая поставляет автоматические коробки передач для 50 процентов городского транспорта. У кого нет запчастей, те паникуют. Но делать этого не надо: у нас много производств и технологий, и многое можно сделать самим. Мы раньше просто покупали это задешево в готовом виде. Но сейчас нужно будет переключаться на работу с китайскими партнерами и вкладываться в технологии у себя, — высказался Александр Казаченко.

Андрей Иванов рассказал, что часть запчастей не производят даже китайские партнеры, потому что немецкие производители не дают лицензии на производство копий. По этой причине полностью перенять опыт у соседей мы не сможем.

— Мы не сталкивались с этим… Сейчас появилась возможность начать узнавать что-то по этой теме. Мы сидим в подвешенном состоянии и ждем понимания от производителей запчастей и по логистике. Есть информация от Honda, что она перестала поставлять мотоциклы, но от других производителей мотоциклов пока никакой информации нет, — сказал эксперт.

Немецкая компания Volkswagen приняла решение приостановить производство автомобилей на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде.