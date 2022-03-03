Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперты объяснили, что будет с автомобильным рынком в условиях санкций

Анна Михалюк

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперты объяснили, что будет с автомобильным рынком в условиях санкций
Фото: Pexels

«АвтоВАЗу» пришлось приостановить сборку автомобилей Lada на четыре дня в связи с продолжающимся кризисом поставок электронных компонентов. Приостановить поставку автомобилей пришлось ряду других мировых компаний.

Андрей Иванов, руководитель мотосервиса EDDShop.ru и Александр Казаченко, президент Союза экспертов техников и оценщиков автотранспорта в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали о том, как перестроить автомобильную сферу с учетом санкций и можно ли начать производство деталей для иномарок в России.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

НОВОСТИ+. 3 марта

— По «АвтоВАЗу»: проблема не только в поставке электрокомпонентов. Мы столкнулись с тем, что все крупные производители заявили о том, что они прекращают работу по России. Например, компания Allison Transmission, которая поставляет автоматические коробки передач для 50 процентов городского транспорта. У кого нет запчастей, те паникуют. Но делать этого не надо: у нас много производств и технологий, и многое можно сделать самим. Мы раньше просто покупали это задешево в готовом виде. Но сейчас нужно будет переключаться на работу с китайскими партнерами и вкладываться в технологии у себя, — высказался Александр Казаченко.

Андрей Иванов рассказал, что часть запчастей не производят даже китайские партнеры, потому что немецкие производители не дают лицензии на производство копий. По этой причине полностью перенять опыт у соседей мы не сможем.

— Мы не сталкивались с этим… Сейчас появилась возможность начать узнавать что-то по этой теме. Мы сидим в подвешенном состоянии и ждем понимания от производителей запчастей и по логистике. Есть информация от Honda, что она перестала поставлять мотоциклы, но от других производителей мотоциклов пока никакой информации нет, — сказал эксперт.

Немецкая компания Volkswagen приняла решение приостановить производство автомобилей на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде.

Читайте также:
Автомобили Санкции
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Бомба равнодушия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Все мнения
О проекте