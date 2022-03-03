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В МГД выступили за обязательные соглашения между застройщиком и городом о строительстве социальных точек

Виктория Сикерина

Город
В МГД выступили за обязательные соглашения между застройщиком и городом о строительстве социальных точек
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Соглашения о строительстве социальных объектов между застройщиками и Москвой должны быть обязательными. Такое мнение выразил председатель комиссии Московской городской думы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов в четверг, 3 марта.

Он отметил, что в таких соглашениях необходимо четко и жестко прописать основные пункты, связанные с приоритетом строительства объектов социальной инфраструктуры.

— Если застройщик понимает, что у него дальше развития никакого нет, то есть соблазн и риск все это свалить в кучу, перенести это все на потом и в конечном итоге уйти в банкротство... Должны быть не добровольные соглашения, а именно они должны носить обязательный характер, — заявил политик.

По словам Козлова, иногда процесс приемки социальных объектов занимает слишком много времени.

— Да, есть строительные недоделки, и застройщики их обязаны устранить, но есть случаи, когда уже после утвержденного проекта, идет строительство, закончилось строительство, и возникают пожелания со стороны дирекции что-то поправить, — цитирует агентство городских новостей «Москва» его слова.

До этого Александр Козлов рассказал, что внедрение «умных» счетчиков, которые автоматически передают данные о потреблении электроэнергии, избавит жильцов от путаницы и переплат, а также позволит повысить эффективность работы всей системы энергоснабжения.

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