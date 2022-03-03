Малолетний ребенок выпал из окна квартиры на 11 этаже в ЮАО столицы

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Каширское шоссе Карта всех событий

Малолетний ребенок выпал из окна квартиры на 11-м этаже на юге Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры в четверг, 3 марта.

По предварительным данным ведомства, трехлетний малыш остался дома без присмотра родителей и выпал из окна квартиры в многоэтажке на Каширском шоссе. На момент происшествия дома также находилась несовершеннолетняя сестра ребенка.

В результате мальчика доставили в медицинское учреждение.

По данному факту прокуратура организовала проверку, говорится в сообщении.

Фото: Пресс-службе Прокуратуры Москвы

31 января пятилетний ребенок упал с 18-го этажа многоквартирного дома на востоке столицы. От полученных травм малыш скончался на месте.

14 декабря сообщалось, что пятилетний ребенок получил травмы после падения из окна третьего этажа жилого дома в районе Бирюлево Восточное. Инцидент произошел на улице Донбасской, ребенка доставили в больницу, где ему оказали медпомощь.

По предварительной информации, квартира, в которой произошел несчастный случай, арендуется индивидуальным предпринимателем для оказания услуг в сфере присмотра и ухода за несовершеннолетними. На момент происшествия в квартире находились шестеро малолетних и один взрослый.