Спортивно-досуговый центр с бассейном появится на северо-востоке Москвы

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Стандартная улица Карта всех событий

Спортивно-досуговый комплекс с бассейном планируют построить в Алтуфьевском районе Москвы. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова в четверг, 3 марта.

Она отметила, что соответствующее решение приняла градостроительно-земельная комиссия города.

Так, на участке общей площадью порядка 0,3 гектара на Стандартной улице появится объект спортивной инфраструктуры общей площадью около 4,5 тысячи квадратных метров.

Пятова уточнила, что в настоящий момент выбранный участок свободен от капитальных строений, говорится в сообщении.

В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый ледовый дворец «Арктика» в районе Ново-Переделкино на западе столицы.

Строительство ледового комплекса стартовало в 2019 году и было завершено в августе прошлого года. В здании общей площадью порядка 13 тысяч квадратных метров разместили четыре ледовые арены, три спортивных зала, тренажерный зал, залы для игровых видов спорта и хореографии, а также 25-метровый бассейн с саунами и комфортными раздевалками.